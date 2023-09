Market Party Créa & Réemploi : plaisir, créativité et durabilité au Canal Square Serge Reggiani Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Market Party Créa & Réemploi : plaisir, créativité et durabilité au Canal Square Serge Reggiani Paris, 8 octobre 2023, Paris. Le dimanche 08 octobre 2023

de 11h00 à 18h00

.Tout public. gratuit Réservation obligatoire pour les exposants. Consommation responsable et convivialité pour clôturer en beauté la Semaine Européenne du Développement Durable! Rendez-vous au Square Serge Reggiani, Quai de l’Oise, Paris 19. Cette année nous vous proposons de clôturer ensemble la Semaine Européenne du Développement Durable sur notre MARKET PARTY – DIMANCHE 8 OCTOBRE – DE 11H À 18H – QUAI DE L’OISE PARIS 19 Rendez-vous sur le Canal de l’Ourcq, mais cette fois-ci au Square Serge Reggiani. Au programme :

– Un marché de créatrices, créateurs et artistes engagés

– Des stands de mode de seconde main tendance, vintage et upcycling

– Des ateliers tous publics : Customisation de vos sneakers avec @sneakersshineparis, création de broches en papier mâché avec @barbaracadet_ , sensibilisation aux couches lavables avec @acl.baby, bingo des textiles…

– Des animations et jeux enfants avec @cafezoide_asso

– Street Food, Concerts & Dj Set Nous vous proposons de partager cette journée festive pour encourager des pratiques de consommation plus responsables ainsi qu’à la réduction des déchets notamment textiles, linges de maison, chaussures… mais pas que! Infos et conditions de participation pour exposer en bio ou sur www.tendance19.fr Pour proposer une activité, un atelier ou une performance artistique contactez-nous par mail : tendanceparis19@gmail.com Square Serge Reggiani place de Bitche 75019 Paris Contact : https://www.tendance19.fr/collect/description/352023-y-market-party-crea-reemploi?header=%2Fpage%2F2462244-market-party-crea-reemploi-8-oct tendanceparis19@gmail.com https://www.facebook.com/TendanceParis19 https://www.facebook.com/TendanceParis19 https://www.tendance19.fr/collect/description/352023-y-market-party-crea-reemploi?header=%2Fpage%2F2462244-market-party-crea-reemploi-8-oct

