MARKA + Antoine Hénaut Espace athéna MJC St-Saulve, 28 janvier 2022, Saint-Saulve.

MARKA + Antoine Hénaut

Espace athéna MJC St-Saulve, le vendredi 28 janvier à 20:30

Nul n’est prophète en son pays et pourtant le chanteur Marka est un artiste incontournable de la scène belge ! L’ancien bassiste des mythique « Allez allez » poursuit sa route en sortant un nouvel opus « Terminé bonsoir ». Avec une écriture subtile, il mêle l’humour et l’autodérision, même sur des chansons plus sérieuses. On est sur un vrai feel-good album, truffé de chansons pop-folk bien foutues (Ne me le dites pas ), de ballades touchantes (Amour Boxe , Pauvre type, Des hauts et des bas …), d’une reprise avec les Négresses Vertes de son hit Accouplés. Avec son charisme rock et ses chansons décalées, Marka est un homme qui a eu mille vies. Cet artiste de live est désormais prêt à conquérir le territoire français.

