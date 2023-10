Mark William Lewis en concert au Supersonic Records ! Supersonic Records Paris, 14 février 2024, Paris.

Le mercredi 14 février 2024

de 19h00 à 22h30

.Tout public. payant Billet : 13.50 EUR

L’indie atmosphérique du multi-instrumentiste, auteur-compositeur et producteur Londonien insaisissable Mark William Lewis prendra possession du Supersonic Records le 14 Février 2024 !

MARK WILLIAM LEWIS

(Indie atmosphérique – Londres, UK)

« Mark William Lewis semble souvent perdu dans ses pensées. Au cours des deux dernières années, l’auteur-compositeur-interprète londonien s’est imposé comme l’un des artistes les plus réfléchis de la constellation d’expérimentateurs qui gravite autour de Dean Blunt et de son label World Music Group. Comme certains des artistes insaisissables de cette scène brumeuse, Lewis n’a pas partagé beaucoup d’informations biographiques publiquement. Pourtant, ses chansons en révèlent suffisamment : une fixation sur la lourdeur de la vie et de la mort, la nature entrelacée de l’intimité et de la déconnexion, et la dualité de l’extase et de la douleur. D’une voix grave et grinçante qui semble avoir été conçue pour supporter le poids de ces lourdes préoccupations thématiques, il se perd dans ses méandres, trouvant le plus souvent la joie dans sa quête. » – Pitchfork

Multi-instrumentiste, auteur-compositeur et interprète, Mark William Lewis a révélé son premier EP « Pleasure Is Everything » au public en 2021. Les quatre titres composant la collection « God Complex » ont ensuite suivi, préparant le terrain de « Living », son premier album paru cette année.

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



