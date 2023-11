Mark Priore Trio Studio de l’Ermitage Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Mark Priore Trio Studio de l’Ermitage Paris, 19 décembre 2023, Paris. Le mardi 19 décembre 2023

de 21h00 à 23h30

.Tout public. payant Prévente : 20 EUR

Sur place : 25 EUR

Sortie de l’album : Initio (Jazz Eleven – 2023) Initio, c’est un retour aux origines, bien avant le jazz. C’est dans la musique baroque et plus spécifiquement dans celle d’Haendel que Mark Priore s’en est allé puiser, dans cette source foisonnante qui ne tarit jamais. Mais ce n’est pas tout; si son attachement à la musique baroque est plus que palpable dans ce disque, le jazz n’est pas en reste: chaque composition est pensée comme un vibrant hommage à des trios d’anthologie du genre. De Dave Brubeck à Ahmad Jamal, Alice Coltrane ou encore Thelonious Monk… saurez-vous reconnaître les illustres références parsemées avec finesse par le jeune prodige ? Il en ressort un disque plein de fraîcheur et d’ingéniosité. Nous pouvons donc dormir paisiblement: la relève du jazz Français est entre de bonnes mains ! Mark Priore : piano Juan Villarroel : contrebasse Elie Martin-Charrière : batterie Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

