Nouvel album “Deep: The Baritone Sessions Vol. 2”

Guitariste du collectif fusion Snarky Puppy et du groupe funk instrumental Fearless Flyers (avec Cory Wong)

Bien connu pour son jeu rythmique serré et agressif, que ce soit au service des Snarky Puppy, gagnant d’un Grammy Award, des Fearless Flyers ou sur ses six albums solo, le guitariste Mark Lettieri a trouvé l’algorithme parfait pour le funk.

Fusionnant les influences des icônes de la guitare rythmique des années 70 et 80 comme Prince et Nile Rodgers, avec les inspirations de James Brown, George Clinton et P-Funk, Stevie Wonder, les Brothers Johnson, Rufus & Chaka Khan et d’autres, le résident de Fort Worth, au Texas, insinue ses coups de rasoir dans la conscience des funkaters depuis qu’il a rejoint Snarky Puppy en 2008.

Après une série d’albums solo à succès – « Know » (2011), « Futurefun » (2013) et « Spark and Echo » (2016) – Lettieri a commencé à montrer une affinité pour les profondeurs sombres de la guitare baryton dans sa populaire série de vidéos sur les médias sociaux, “Baritone Funk Thursday”. Cette série en ligne a donné naissance à son manifeste de 2019, « Deep : The Baritone Sessions », un EP de sept titres auquel ont contribué les membres de Snarky Puppy Bobby Sparks et Justin Stanton aux claviers et Jason “JT” Thomas à la batterie, ainsi que le bassiste des Funky Knuckles Wes Stephenson et l’ancien trompettiste de Prince, Philip Lassiter. Cette même équipe est de retour pour « Deep : The Baritone Sessions, Vol. 2 », un LP complet qui montre l’étendue et la profondeur du funk de Lettieri. Nate Smith, le batteur des Fearless Flyers, est également de la partie pour cette cavalcade de groove, avec des invités tels que la sensation vocale Jacob Collier, l’ancien batteur de Prince TaRon Lockett, le guitariste de Rascal Flatts, Travis Toy, L’harmoniciste français Frédéric Yonnet, Lettuce et l’ancien batteur de John Scofield Adam Deitch, le batteur de Snarky Puppy Robert “Sput” Searight, le saxophoniste ténor Keith Anderson et le guitariste soliste invité Steve Lukather.

Mark Lettieri est guitariste, compositeur et producteur basé à Fort Worth (TX). Maîtrisant une multitude de styles, il enregistre et se produit dans pratiquement tous les genres de musique populaire avec des artistes indépendants et de grands labels. Il compose et produit également de la musique instrumentale originale sous son propre nom.

Né dans la région de la baie de San Francisco, Lettieri est arrivé au Texas via la Texas Christian University (TCU), où il a étudié la publicité et les relations publiques et participé à des compétitions d’athlétisme. Guitariste passionné depuis le collège, il a commencé sa carrière musicale dans la région de Dallas/Fort Worth Metroplex après avoir obtenu son diplôme en TCU.

En 2008, Lettieri s’est joint au groupe de jazz Snarky Puppy en tant que guitariste, arrangeur et compositeur, et a joué dans la vibrante scène gospel et R&B de Metroplex. Le groupe a remporté trois GRAMMY Awards : Meilleure Performance R&B pour « Something » ft Lalah Hathaway en 2014, et deux fois meilleur album instrumental contemporain (« Sylva » en 2016 et « Culcha Vulcha » en 2017). Snarky Puppy tourne constamment, ayant joué sur tous les continents sauf l’Antarctique.

En dehors de Snarky Puppy, Lettieri a sorti quatre albums en tant que leader : « Knows » (2011), « Futurefun » (2013), « Spark and Echo » (2016) et plus récemment « Deep, The Baritone Sessions in » (2019). Spark and Echo s’est classé 11ème sur le palmarès des albums de jazz de Billboard et 2ème sur le palmarès des albums de Jazz d’iTunes, et « Deep » a fait ses débuts en 21ème place sur le palmarès des albums de jazz du Billboard. Grâce en grande partie à la présence dynamique de Lettieri dans les médias sociaux, ces disques ont créé un buzz considérable parmi les fans de musique instrumentale du monde entier. Il interprète cette musique en direct avec le Mark Lettieri Trio, avec Wes Stephenson (Funky Knuckles) à la basse et Jason « JT » Thomas (Snarky Puppy, For) à la batterie.

En tant que guitariste de studio et accompagnateur de tournée, Lettieri a parcouru des kilomètres avec l’icône néo-soul Erykah Badu, le chanteur de gospel Anthony Evans et Philips Philips, gagnant de la saison 11 d’American Idol. Il s’est également produit avec une myriade d’autres artistes, dont Nelly, Anthony Evans, Chrisette Michele, Myron Butler, N’dambi, Bilal et même Dave Chappelle et Harry Shearer.

Parmi ses récents enregistrements figurent David Crosby, 50 cent, Snoop Dogg, Eminem, Adam Levine, Kirk Franklin, Fred Hammond, Tori Kelly, Ledisi, Tamela Mann, Eric Roberson, Lecrae, Lupe Fiasco, Keyshia Cole, Xzibit, ainsi que plusieurs jingles radio et télévision. Lettieri est également membre de SKP, un collectif de production dirigé par Symbolyc One (Kanye West, Beyonce), producteur lauréat du GRAMMY Award.

