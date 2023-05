Mark Guiliana Jazz Quartet – Festival ALL STARS New Morning, 19 juillet 2023, Paris.

Le mercredi 19 juillet 2023

de 19h30 à 22h00

.Tout public. payant Tarif New Morning : 29.70 EUR

Un cocktail unique d’élégance et de créativité… Mark Guiliana compte parmi les batteurs les plus innovants de notre époque.

All About Jazz ne l’a-t-il pas surnommé « le poète du rythme venu d’un autre monde ». C’est l’un des rares batteurs à franchir avec tant de créativité la ligne de démarcation entre l’électro et l’acoustique, au point de la flouter complètement.

Touche-à-tout surdoué, collaborateur d’Avishai Cohen, avec qui il a enregistré 5 albums, dont le disque d’or Gently Disturbed; Brad Mehldau, pour le très spécial projet Mehliana ; ou bien sur l’album Black Star de Feu David Bowie, Mark Guiliana est aussi un amoureux inconditionnel du son et du mélange des genres.

Mark Guiliana a fidélisé un vaste public qui lui voue un véritable culte. Il est considéré par beaucoup comme l’un des batteurs les plus accomplis et les plus expressifs de sa génération, mais sa marque ne se limite pas à la batterie : c’est aussi un compositeur, un penseur et un artiste passionné qui cherche avant tout à être créatif et honnête. Avec déjà 20 ans de carrière derrière lui, Mark Guiliana est plus déterminé que jamais à suivre son bonheur artistique.

== Line up ==

Mark Guiliana (Batterie), Shai Maestro (Piano), Jason Rigby (Saxophone ténor), Orlando Le Fleming (Contrebasse)

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

