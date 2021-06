Saint-Juéry Saint-Juéry Saint-Juéry, Tarn Mark Céan en concert gratuit à St Juéry Saint-Juéry Saint-Juéry Catégories d’évènement: Saint-Juéry

Tarn

Mark Céan en concert gratuit à St Juéry Saint-Juéry, 18 juin 2021-18 juin 2021, Saint-Juéry. Mark Céan en concert gratuit à St Juéry 2021-06-18 20:30:00 20:30:00 – 2021-06-18 23:00:00 23:00:00

Saint-Juéry Tarn Saint-Juéry CONCERT GRATUIT VENDREDI 18 JUIN A 20H30!!!

Retrouvez Mark Céan, avec la participation de Gilloux au cajon et de Fanou au chant.

A l’école des Avalats, à St Juéry.

Environ 100 places.

