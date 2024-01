MARK AMBOR LES ETOILES Paris, jeudi 25 avril 2024.

Alors qu’il n’avait sorti aucune chanson, Mark Ambor a rapidement rassemblé des millions d’auditeurs mensuels et s’est retrouvé en compagnie d’une poignée de nouveaux artistes. Mark Ambor a réussi à soigneusement cultiver ses moments de viralité sur les réseaux sociaux pour en faire de vrais fans. Cet auteur-compositeur-interprète aux multiples talents est rapidement devenu célèbre pour sa voix éraillée unique, ses paroles légères et son sourire magnétique. Mark est devenu l’un des artistes les plus excitants du monde de la musique : Son EP Hello World a été salué par des millions de personnes en ligne et, après deux chansons dans son prochain projet, il est en passe de devenir un nom incontournable. Serez-vous l’un des rares à assister à sa première tournée mondiale ?

Tarif : 25.20 – 25.20 euros.

Début : 2024-04-25 à 20:00

LES ETOILES 61, Rue du Château d’eau 75010 Paris 75