Marjolaine Reymond Studio de l’Ermitage, 5 juin 2022, Paris.

Le dimanche 05 juin 2022

de 17h30 à 19h00

. payant Sur Place – Tarif unique : 18 EUR Prévente : 15 EUR

Marjolaine Reymond évoque dans cet opus le thème de l’amour passion inspiré par le film original d’Elia Kazan La fièvre dans le sang (Splendour in the grass 1961) avec Natalie Wood et Warren Beatty.

Splendour in the grass est aussi le titre de du poème de William Wordsworth qu’elle met en musique et en image pour Splendour of Blood, titre éponyme de l’album et du clip.

Though nothing can bring back the hour Of splendour in the grass, of glory in the flower, We will grieve not, rather find Strength in what remains behind.

Bien que rien ne puisse ramener l’heure de la splendeur dans l’herbe, de la gloire dans la fleur, nous ne nous affligerons pas, mais trouverons la force dans ce qu’il en subsiste.

Se déclinent ainsi onze titres sur des poèmes d’amour enflammés où figure féminine et masculine s’embrassent et se consument. Faut-il renoncer à la passion et se soumettre à l’ordre social comme le propose le poète William Wordsworth ? Ou bien peut on dans l’idéal d’Elisabeth Browning à travers les Sonnets portugais vivre l’évidence d’un amour absolu qui dérange la morale ?

Tout au long de l’album se trame une fresque d’inspiration biblique autour du judaïsme : «Sur une terre promise annoncée par Moïse, l’amour désintéressé magnifie et glorifie ce que l’enfant de Jéricho avait pourtant perdu. La splendeur de la lumière éternelle réunira par le sang ce que les amants partagèrent.

La femme créatrice enfante l’idée et la forme sans jamais se soumettre à quelque ordre politique».

Une déclinaison symbolique de l’amour associée au Sang « » organise en quatre mots d’hébreu déclamés par le récitant l’ensemble de l’album.

