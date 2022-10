Marjolaine Piémont – Sans le superflu

Marjolaine Piémont – Sans le superflu, 31 décembre 2022, . Marjolaine Piémont – Sans le superflu



2022-12-31 19:00:00 – 2022-12-31 Espiègle et audacieuse, tout autant que pince sans rire, Marjolaine Piémont nous livre avec élégance des textes mordants d’une voix veloutée et pique avec désinvolture. Car, si elle porte le prénom d’une herbe aromatique, Marjolaine démontre avec humour qu’elle n’a rien d’une plante verte… dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville