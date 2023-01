Marjolaine Piémont Bréhal, 10 mars 2023, Bréhal .

Marjolaine Piémont

Chanteuse compositrice et interprète, Marjolaine Piémont se fait connaître en 2016 en assurant les premières parties du concert de Zazie et en participant à la comédie musicale ‘‘ Mozart l’Opéra Rock’’. Après la rencontre avec des compositeurs tels que Vincent Baguian, Phil Baron ou Aldebert, Marjolaine va séduire peu à peu, par ses chansons, des tremplins et des festivals : Muzik’Elles, Le

Mans cité Chansons, Prix Moustaki ou le Pic d’Or. Depuis, elle a plus de 150 concerts à son actif. Dans son premier album ‘‘Sans le Superflu’’, elle livre avec élégance ses textes mordants. D’une voix duveteuse, elle pique avec désinvolture. Fan inconditionnelle de Barbara, elle chante des chansons de femme, en langue française. Cette chanson qui a bien plus d’un tour dans son disque, qui nourrit, submerge, apaise et laisse dans son sillon les empreintes du rapport entre les hommes et les femmes.

Marjolaine Piémont n’y va pas avec le dos de la cuillère, mais plutôt au gant de crin ! Espiègle et audacieuse, tout autant que pince-sans-rire, elle livre avec élégance des textes mordants d’une voix veloutée.

C’est qu’elle en a des choses à dire, à l’unisson de cet air du temps où la parole féminine se libère !

