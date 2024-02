Marjaa the Battle of the Hotels + Rust Place des Prêcheurs Aix-en-Provence, samedi 29 juin 2024.

Une rencontre, un solo musical de Mayssa Jallad et un concert en forme de DJ set de Rust sont au programme.

Les rendez-vous des Prêcheurs



19h Solo musical rencontre

Marjaa the Battle of the Hotels

Mayssa Jallad

“Marjaa: the Battle of the hotels” est né des deux vocations de la chanteuse/compositrice Mayssa Jallad la musique et l’architecture. Écrit en collaboration avec le producteur Fadi Tabbal, l’album explore les étincelles de la guerre civile libanaise en 1975. Le résultat est une ambiance sonore d’une grande beauté. L’album est empreint d’une atmosphère sombre et rêveuse, alimentée par la voix mystérieuse de Mayssa Jallad.

La Biennale d’Aix accueille en avril Mayssa Jallad pour une résidence au 6MIC puis la version scénique du concert au Théâtre du Bois de l’Aune en décembre. Au Couvent des Prêcheurs, elle rencontre le public autour de la version solo de La bataille des hôtels.



21h Concert DJ

Rust

Rust est un duo dynamique dont la musique mélange l’héritage arabe de la mélodie et de la poésie avec des rythmes électroniques. Rust puise son inspiration dans la génération précédente de rebelles musicaux, cherchant à combler le fossé entre héritage et modernité. Le duo est déterminé à remettre en question les notions traditionnelles de l’identité arabe et à créer une expression sonore qui leur est propre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 19:00:00

fin : 2024-06-29 23:00:00

Place des Prêcheurs Couvent des Prêcheurs

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

