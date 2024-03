Marjaa the Battle of the Hotels Place des Prêcheurs Aix-en-Provence, samedi 29 juin 2024.

Marjaa the Battle of the Hotels Place des Prêcheurs Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Marjaa The Battle Of The Hotels est né des deux vocations de la chanteuse/compositrice Mayssa Jallad la musique et l’architecture

Écrit en collaboration avec le producteur Fadi Tabbal, l’album

explore les étincelles de la guerre civile libanaise en 1975. Le résultat est une ambiance sonore d’une grande beauté.



La Biennale d’Aix accueille Mayssa Jallad en avril pour une résidence au 6MIC puis la version scénique du concert au Théâtre du Bois de l’Aune en décembre. Au Couvent des Prêcheurs, elle rencontre le public autour de la version solo de La Bataille des Hôtels.



Bio

Auteur-compositeur-interprète et chercheur urbain Mayssa Jallad est une auteure-compositrice-interprète bilingue, chercheuse en architecture et enseignante, née en 1990. Son travail aborde à la fois le très personnel et le politique, comme avec son premier album solo Marjaa The Battle of the Hotels , qui explore les histoires de batailles urbaines survenues avant sa naissance, pendant la guerre civile libanaise, à travers une lentille musicale et architecturale collaborative. Les autres collaborations multi-genres de Mayssa incluent Madina min Baeed (2022) avec le musicien/producteur électronique Khaled Allaf ; Bi Kheir et Fil Aatma (2022) avec indie supergroupe Baada Ab (Dani Shukri, Ezra Tenenbaum et Omaya Malaeb), publié par Thawra disques et Found Sound Nation. En 2013, Mayssa fonde le groupe indie-pop Safar avec le guitariste Elie Abdelnour, sortant son premier album

In Transit avec le label indépendant libanais Ruptured en 2017, et l’EP de suivi Studies of an Unknown Lover en 2019. Les deux albums ont été produits par le producteur libanais Fadi Tabbal chez Studios Tunefork à Beyrouth. Safar s’est produit dans diverses salles au Liban, ainsi qu’à Paris, Belgique, Londres, Dubaï, New York, Durham et Boston. Le groupe possède un public fort et répandu au Liban, rassemblé au fil des années grâce à un certain nombre de rencontres intimes, performances, marquées par la prestation vocale émotionnelle de Mayssa Jallad et la guitare d’Elie Abdelnour.



Mayssa a également joué avec le producteur libanais Zeid Hamdan au sein du groupe « Zeid and the wings », au Caire et Gouna en 2015 et à Casablanca en 2014. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 19:00:00

fin : 2024-06-29 20:30:00

Place des Prêcheurs Couvent des Prêcheurs

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

