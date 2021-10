MARIZA Jeudi 28 avril 2022 Théâtre du Léman, 28 avril 2022, Genève.

Théâtre du Léman, le jeudi 28 avril 2022 à 20:30

Mariza est une artiste avec une carrière internationale hors pair qui lui vaudra de multiples récompenses et décorations de nombreux pays. Le fado est plus qu’un genre musical pour Mariza, c’est un mode de vie. Elle nous l’offre avec chaleur et grâce, tout en elle est voix : corps et âme. Lors de ses concerts, elle sait créer une ambiance très particulière, en complicité avec ses musiciens – et le public. Aujourd’hui star incontestée, elle enchante où qu’elle aille. Lors de sa tournée de jubilée des ses 20 ans de scène, Mariza a choisi de s’arrêter à Genève. Une chose est sûre: l’une des ambassadrices les plus attrayantes du Portugal saura de nouveau enthousiasmer son fidèle public suisse.

Concert complet. Quelques places à la caisse du soir.

La diva du Fado

Théâtre du Léman 19 Quai du Mont-Blanc, Genève Genève Pâquis



