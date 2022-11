MARIUS

MARIUS, 15 décembre 2022, . MARIUS



2022-12-15 – 2022-12-15 Il n’en ressort pas moins un dialogue on ne peut plus vivant, vivace, que le duo de comédiens s’accapare pour donner vie à des situations loufoques. Cet échange de plus en plus absurde et déraisonnable, tient un rythme enlevé, un comique ponctué de tirades au cœur de l’émotion. L’héroïne de Marius, c’est la mer.

C’est ce port qui est là, qui est ouvert sur l’inconnu.

La mer est la symbolique de l’amour, de la vocation, de la passion, du désir, de cette évasion qu’on a tous en soi, cette envie d’autre chose, de renaissance, de vivre une nouvelle vie. Lieu : Grande Salle dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville