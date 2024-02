Marius Les Disquaires Paris, dimanche 3 mars 2024.

Le dimanche 03 mars 2024

de 17h00 à 19h00

.Public adolescents adultes. payant PAF : 5 EUR

Auteur compositeur interprète, Marius propose au gens d’allier le » boom boom » de l’électro avec les textes et l’interprétation intense de la chanson française.

Jeune tourangeau de 23 ans bercé au gré des voix de Stromae et de Brel, Marius fait partie de cette génération de « producteurs de chambre » qui aspirent à allier la tranquillité de leur intérieur avec le fracas de la scène. Entouré de sa guitare, ses machines et son piano, il propose une pop électro intime mais puissante, empreinte de chanson française et bien résolue à s’inscrire dans cette énergie de communion qui fait bouger les têtes, sourire les visages et chanter fort les refrains.

Style : Chanson française électro-pop

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

Marius