MARIUS FABRE : Visite des ateliers de production et du musée du savon de Marseille Salon-de-Provence, 19 novembre 2022

2022-11-19 – 2022-12-23

La savonnerie Marius Fabre est l’une des dernières fabriques traditionnelles du » véritable » savon de Marseille. Depuis 4 générations et avec plus de 115 ans d’histoire, la famille Fabre perpétue un savoir-faire artisanal et unique. C’est aujourd’hui, toujours au sein de la savonnerie que les arrières petites-filles de Marius Fabre, Julie et Marie s’attèlent à fabriquer des savons, des cosmétiques et des produits ménagers de qualité, naturels et respectueux de l’environnement.

A base d’huiles 100% végétales, les savons Marius Fabre sont garantis sans graisse animale et sans colorant, marque de fabrique de la savonnerie Marius Fabre depuis 1900. Ils sont biodégradables et n’ont pas d’effet néfaste sur l’environnement. Si vous êtes de passage en Provence, vous ne pouvez pas passer à coté d’un lieu aussi magique sans avoir la curiosité d’y entrer.

Venez visiter la fabrique et comprendre comment est élaboré le véritable savon de Marseille. Entrez ensuite dans le Musée du Savon de Marseille et découvrez un patrimoine unique qu’il est important de préserver.



La savonnerie est labellisée : EPV et Qualité Tourisme

Visite de la savonnerie Marius Fabre

