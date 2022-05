Marisa & Mario Merz Musée Rath Genève Catégorie d’évènement: Genève

Marisa & Mario Merz Musée Rath, 2 juin 2022, Genève. Marisa & Mario Merz

du jeudi 2 juin au dimanche 25 septembre à Musée Rath

Cette exposition exceptionnelle réunit des œuvres majeures, dont certaines inédites, d’un couple emblématique de l’Arte Povera : Marisa Merz (1926-2019) et Mario Merz (1925-2003). Conçu avec le concours de la Fondation Merz (Turin), l’évènement permettra au public de percevoir l’extrême proximité intellectuelle et créative entre les deux artistes. Si, pour Marisa, l’art a été un moyen de faire sauter le verrou entre le réel et notre imaginaire de l’intime, Mario n’a eu de cesse de rappeler la fragilité de notre inscription dans la nature. À eux deux, ils nous ont incités à imaginer que l’art fait percevoir les contours des miroirs que nous posons trop souvent entre nous-mêmes et le monde. La portée poétique de ce message rend l’actualité d’autant plus cruelle.

CHF 10.-/5.-

Le Musée Rath accueille une exposition dédiée à l’œuvre du couple Merz Musée Rath Place de Neuve 1, 1204 Genève Genève

