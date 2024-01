MARIOTTE NAJOI BEL HADJ LE TEMPS MACHINE Joue Les Tours, vendredi 1 mars 2024.

Repérée par deux dispositifs d’accompagnement ( Coup d’Boost et Propul’Son ), Mariotte monte enfin sur la scène du Temps Machine avec sa richesse mélodique pour livrer ses textes engagés et oniriques, tel Mordre La Cendre – tout nouveau titre issu de son prochain EP. Ne cherchez pas les codes attendus de la chanson française, ce serait peine perdue ! Les textes de Najoi Bel Hadj se conjuguent en anglais, en arabe et en français. Trois langues pour raconter des histoires intimes faites de multiples rivages. Sur scène, sa voix et sa guitare entrent en harmonie avec l’archet et les claviers de Yurie Hu. La sortie d’un premier album, Wavering, est prévue pour le 08 mars 2024.

Tarif : 7.00 – 7.00 euros.

Début : 2024-03-01 à 19:30

LE TEMPS MACHINE 45-49 rue des Martyrs 37300 Joue Les Tours 37