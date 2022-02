Marion(s) – Cie Kalijo Brest, 1 mars 2022, Brest.

Marion(s) – Cie Kalijo Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest

2022-03-01 20:00:00 – 2022-03-01 22:15:00 Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte

Brest Finistère

Marion(s) questionne et tente de comprendre les agressions et les comportements des adolescents d’aujourd’hui, la perte de conscience des réalités et notamment celle de la signification des mots, de leurs poids, le silence ou le déni des adultes et l’impuissance des parents face à la puissance de la toile internet.

Durée de la soirée : 2h15

Tout public à partir de 14 ans

Plongés dans un espace situé entre le réel et l’imaginaire, les danseurs tour à tour victime, harceleur ou témoin, évoluent dans un univers poétique et décalé, avec une scénographie sobre et ludique, où les mouvements sont mots et les mots deviennent gestes. Cette création collective où se croisent les sensibilités et personnalités artistiques de chacun, mêle danse, cirque, slam, vidéo et musique, teintés d’une pointe de théâtralité.

Comment comprendre cette violence réelle et virtuelle, devenue si banale, mortellement dangereuse et difficilement contrôlable ?

Inspiré du livre de Nora Fraisse Marion, 13 ans pour toujours

Tarifs : Gratuit sur réservation

Placement libre

Organisation : Le Mac Orlan, ville de Brest en partenariat avec Harmonie Mutuelle

+33 2 98 33 55 90 https://mac-orlan.brest.fr/



