**Soirée proposée dans le cadre de MARIONANTES, Rencontres interculturelles et Marionnettes guatémaltèques du 14 mai au 11 juin 2022** **MARIONANTES** **Court-métrage documentaire** Durée : 13 min, VOSTFR Réalisation: Antonio RODRIGUEZ, janvier 2022 Antonio est réalisateur d’oeuvres cinématographiques au Guatémala Momos Produccion Court métrage consacré aux marionnettistes invités par les Armadillos à l’occasion de Marionantes : Rodolfo de Leon, peintre et marionnettiste de la Cie La Charada titeres (Antigua, Guatémala), Antonio Gonzalez y Lisa Santizo, marionnettistes de La Molotera titeres, (Guatemala Ciudad), Guillermo Santillana, acteur, marionnettiste et directeur de la Cie Teatro Armadillo (Quetzaltenango, Guatémala). Avec des extraits d’un atelier de construction de marionnettes animé par Cathy Pupin et Roberto Ramirez (Armadillos Nantes) en janvier 2022 à Quetzaltenango. **SIEMPREVIVA Théâtre de papier** Durée : 40 minutes de et par Guillermo Santillana, Teatro Armadillo Guatemala Une source est à l’origine du coeur palpitant de SIEMPREVIVA. L’oeuvre trace un chemin en 3 scènes: l’univers-rivière, l’univers- forêt et l’univers-terre, d’où se détachent les silhouettes de papiers de faune et de flore. Cette diversité est menacée en permanence par un système qui dévie, exploite, empoisonne, réprime et divise. SIEMPREVIVA est un appel au souvenir. Une semence de lutte pour que fleurissent à nouveau la vie et l’équilibre. Une ôde à la mémoire, comme la feuille de papier qui conserve en son coeur son origine d’arbre. Siempreviva présente des textes poétiques de l’écrivain Eduardo Galeano Ce spectacle est dédié a Berta Cáceres y Bernardo Caal Xol, Defenseurs de la biodiversité en territoires lenca y q’eqchi’ (Honduras et Guatemala) **Temps d’échange proposé à l’issue du spectacle.**

Entrée libre. Participation libre.

Soirée avec les Armadillos, la Molotera et la Charada Teatro

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique



