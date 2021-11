Marionnettissimo 2021 Institut Cervantès, 16 novembre 2021, Toulouse.

Marionnettissimo 2021

du mardi 16 novembre au dimanche 21 novembre à Institut Cervantès

### 24e Festival international de marionnette et de formes animées Durant 6 jours, le festival est un temps foisonnant d’expérimentations, de découvertes, de fête et de convivialité, à partager entre adultes ou en famille. Pour sa 24ème édition, du 16 au 21 novembre 2021, Marionnettissimo invite une vingtaine de compagnies de France, du Québec, d’Allemagne, du Portugal et de Belgique. Au programme, des spectacles pour tous les publics, une journée _”Marathon Marionnette”_ consacrée aux courtes formes, des rencontres professionnelles, _”Les coulisses de la création”_ (présentation de projets en cours de création) , des spectacles d’impro-marionnette, des ateliers de fabrication et manipulation de marionnettes et plus encore… ### Plus d’infos [Site du Festival Marionnettissimo](https://www.marionnettissimo.com/festival-2021) //www.youtube.com/embed/tLt9YRrw3AU ![]() ### Infos pratiques Du 16 au 21 novembre 2021

De 0 € à 13 €

Culture

Institut Cervantès 31 Rue des Chalets, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T00:00:00 2021-11-16T23:59:00;2021-11-17T00:00:00 2021-11-17T23:59:00;2021-11-18T00:00:00 2021-11-18T23:59:00;2021-11-19T00:00:00 2021-11-19T23:59:00;2021-11-20T00:00:00 2021-11-20T23:59:00;2021-11-21T00:00:00 2021-11-21T23:59:00