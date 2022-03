Marionnettes : Vent debout Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marionnettes : Vent debout Théâtre de l'Olivier Place Jules Guesde Istres

2022-03-16

La vie d'une jeune fille bascule le jour où elle fait la découverte d'un étrange pays grouillant de mots, de sons et d'inscriptions. Chez elle, tout est blanc, et rien ne résiste au vent omniprésent qui balaie tout sur son passage. Lorsqu'elle se rend compte qu'ailleurs la parole est permise, la jeune fille décide de s'engager dans un combat pour la liberté d'expression.



Tout public à partir de 7 ans Ce spectacle sans paroles, superbement manipulé, évoque les pays réduits au silence par la censure. Une magnifique échappée poétique pour marionnettes, dans un univers délicat de papier.



Théâtre de l'Olivier Place Jules Guesde Istres

