Marionnettes, théâtre, musique : Margolette, Collectif Super Baobab, 4 novembre 2022, .

Marionnettes, théâtre, musique : Margolette, Collectif Super Baobab



2022-11-04 – 2022-11-04

Margolette est un spectacle de Marionnettes, Batterie et Théâtre où nous assistons au quotidien absurde de trois résidents d’une maison de retraite et de son personnel soignant. C’est un voyage dans un univers sensible, sonore et disloqué avec trois comédiennes, trois marionnettes et un batteur. Sur un murmure de balais de batterie et de rythmiques jazz, Mme Libron, M.Brenais et Mme Joubert, pensionnaires en EHPAD, s’inventent des occupations pour échapper au vide et à l’ennui absolu. Avec leurs corps disloqués, prêts à tomber en morceaux, chaque instant de leur quotidien devient une aventure en soi ! Tel un regard tendre et décalé porté sur la vieillesse et l’isolement, Margolette est une touche d’interrogation sur les frontières entre nos générations.

À savoir, le Collectif Super Baobab est en résidence de création du 31 octobre au 5 novembre à l’Epace culturel de Latronquière.

