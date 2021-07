Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges, Vosges MARIONNETTES « MOBY DICK 150 » Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

MARIONNETTES « MOBY DICK 150 » Saint-Dié-des-Vosges, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Saint-Dié-des-Vosges. MARIONNETTES « MOBY DICK 150 » 2021-07-29 19:30:00 19:30:00 – 2021-07-29 20:00:00 20:00:00 La Nef 64 rue des Quatre Frères Mougeotte

Saint-Dié-des-Vosges Vosges Dès 8 ans.

« Tout le monde est au courant de rien ». Cette phrase, point de départ du spectacle, dit qu’il y a quelque chose d’insoupçonnable, quelque chose qu’on ne sait pas, ou peut-être quelque chose qu’on fait semblant de ne pas savoir… En tout cas, il y a une mouche. C’est une mouche apprivoisée qui s’appelle Moby Dick, comme l’énorme cachalot qui fracasse les bateaux de pêche à la baleine en plein océan.

Elle s’appelle Moby Dick parce que personne ne la voit. Entre réel et fiction, le spectacle aborde le questionnement sur la part sauvage qui nous habite tous. Pôle Spectacle Vivant dernière mise à jour : 2021-07-03 par

