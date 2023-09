MARIONNETTES MEDIEVALES A LA TOUR JEAN SANS PEUR (PARIS CENTRE) ! Tour Jean sans Peur Paris, 5 décembre 2023, Paris.

Le mercredi 06 décembre 2023

de 19h00 à 21h00

Le mardi 05 décembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. A partir de 7 ans. payant

Tarifs : 14€ / 12€ (TR : donateurs de la tour Jean sans Peur, enseignants, demandeurs emploi, étudiants, amis musées du Louvre et de Cluny, pers. souffrant d'un handicap et accompagnateurs, 7 – 18 ans)

Réservation indispensable par mail : contact@tourjeansanspeur.com ou par tél. : 0140262028

Réservation indispensable par mail : contact@tourjeansanspeur.com ou par tél. : 0140262028

Oyez ! Oyez ! Oyez braves gens petits et grands !

Venez écouter plusieurs histoires extraordinaires et édifiantes en castelet à l’occasion de la Saint-Nicolas, saint patron des écoliers avec marionnettes, récitant et musiciens comme au Moyen Âge !

DES MARIOLES AUX MARIONNETTES



Au tout début du XIIIème siècle, en France, on évoque souvent des « marioles » ou

des « mariolettes » mais pas encore de marionnettes.

La marionnette populaire médiévale reste encore rangée du côté de la « jonglerie »,

héritée du haut Moyen Âge.

À quoi donc ressemblait la marionnette avant même que le mot n’existât ?

Avait-elle disparu depuis la fin de l’Antiquité ? Était-elle revenue aux premiers

siècles du Moyen Âge ? Où pouvait-on la trouver et que lui faisait-on jouer ?

Quels chemins sinueux a-t-elle donc emprunté ? Comment s’est-elle imposée

dans la culture populaire et religieuse ? Pourrait-on enfin la ressusciter le temps

d’un spectacle ?

LE SPECTACLE A LA TOUR JEAN SANS PEUR



Grâce aux sources étudiées et aux anecdotes relatées, une première partie, sous

forme de conférence, dévoilera l’histoire de la marionnette et ses fonctions jusqu’à

la fin du Moyen Âge. Une seconde partie, sous la forme

d’un spectacle avec marionnettes, récitant et musiciens , restituera dans la forme

et dans l’esprit, la marionnette telle qu’on pouvait la voir au Moyen Âge en plusieurs tableaux

ou histoires « édifiantes », drôles et spectaculaires destinées autant aux enfants

qu’aux grandes personnes !

Avec

Richard Pech, marionnettiste, producteur, spécialiste de la marionnette historique

Jean-Christophe Carrage, marionnettiste et sculpteur

Anthony Bechtatou, comédien et récitant,

Julien Coulon, Maxime Fiorani et Marcelo Milchberg musiciens

INFORMATIONS PRATIQUES



Tarifs : 14€ / 12€ (TR : donateurs de la tour Jean sans Peur, enseignants, demandeurs emploi,

étudiants, amis musées du Louvre et de Cluny, pers. handicapées et accompagnateurs, 7 – 18 ans)

Réservation indispensable par mail : contact@tourjeansanspeur.com ou par tél. : 0140262028

Spectacle dans le cadre de l’exposition L’école au Moyen Âge à la tour Jean sans Peur (16 septembre 2023 – 15 septembre 2024)

Tour Jean sans Peur 20 rue Étienne Marcel 75002 Paris

Tour Jean sans Peur 20 rue Étienne Marcel 75002 Paris

Contact : +33140262028 contact@tourjeansanspeur.com

d’après ms Bodleian Library, ms Bodley 264 folio 54v° Spectacle de marionnettes en castelet