Marionnettes : L’Après-midi d’un Foehn Saint-Pée-sur-Nivelle, 10 avril 2022, Saint-Pée-sur-Nivelle.

Marionnettes : L’Après-midi d’un Foehn Place Xan Ithourria Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle

2022-04-10 17:00:00 – 2022-04-10 17:40:00 Place Xan Ithourria Espace culturel Larreko

Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques Saint-Pée-sur-Nivelle

8 8 EUR Sur les notes de trois œuvres musicales de Claude Debussy : « L’après-midi d’un faune », «Nocturnes » et « Dialogue de la Mer et du Vent », une maîtresse de ballet donne naissance à une chorégraphie de danseuses et danseurs de plastique propulsés dans les courants d’air. Sans avoir à les toucher, ni même les effleurer parfois, les marionnettessemblent à chaque instant plus humaines par la libertéde leurs mouvements, l’air les traversant avec fluidité, tel leflux sanguin. De la manipulation des sacs plastique, de leur évolution et leur transformation se développe un rapport de géniteur à marionnette. Ici commencealors l’aventure, nous suivons des rencontres fortuites au gré des phénomènes thermiques, une danseuse étoile naît sous nos yeux, là un pas de deux, ici les feux d’artifices d’un grand corps de ballet, plus loin un monstre….

+33 6 35 16 25 91

Compagnie Non nova- Phia Ménard

Place Xan Ithourria Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle

dernière mise à jour : 2022-01-28 par