Marionnettes Jeune Public – Mano Dino Marmande, 6 avril 2022, Marmande.

Marionnettes Jeune Public – Mano Dino Petit Théâtre Allée des Tabacs Marmande

2022-04-06 16:00:00 – 2022-04-06 16:30:00 Petit Théâtre Allée des Tabacs

Marmande Lot-et-Garonne

EUR 5 5 Incarné par la main du marionnettiste, Mano Dino entraîne le jeune spectateur au cœur d’un petit jardin rempli de surprises.

Les petits et les grands se retrouvent pour un moment complice, grâce à la fable poétique autour du voyage et de la rencontre, proposée par le Friiix Club. Dans un coin de verdure vit un tout petit animal : Mano Dino.

Cet animal ressemble à une main. C’est un dinosaure. C’est pour cette raison qu’il s’appelle Mano Dino. Mano pour main. Dino pour dinosaure. Un tout petit dinosaure pas plus grand qu’une fleur. Un jour, un coup de vent l’emporte loin de son jardin et l’emmène au milieu de l’océan. Mano Dino entame alors un grand voyage. Spectacle sans paroles où le jeu de la marionnette est à main nue, Mano Dino est un spectacle jeune public sans artifice.

Dès 1 an.

– Billetterie à l’Office de Tourisme Val de Garonne, 11 rue Toupinerie à Marmande, ou en ligne.

