Le théâtre de marionnettes du Guignol Guérin ——————————————– est ### ouvert tous les jours des vacances de Février à partir du dimanche 13 au Parc Bordelais ### Théâtre de marionnettes fondé en 1853 CHEVALIER DES ARTS ET DES LETTRES et reconnu au Patrimoine Bordelais Le Guignol Guérin est la plus ancienne famille de marionnettistes de France, qui perpétue la tradition du véritable Guignol lyonnais depuis 6 générations. Spectacles tous publics Pièces du répertoire lyonnais En direct Interactives Conviviales Familiales Séances à 16h, en fonction de la météo (06 89 18 88 18) Durée : 25 minutes environ – tarif 6 Euros par personne Lieu : Parc Bordelais, près des jeux pour enfants et de la maison des gardes (entrée rue Godard) Accès en bus : 2, 3 et 5 et Tram D ( arrêt COURBET) [www.guignolguerin.fr](https://guignolguerin.fr) Le parc bordelais, visite guidée : [[https://youtu.be/wML5MxuzJOw](https://youtu.be/wML5MxuzJOw)](https://youtu.be/wML5MxuzJOw) [[https://youtu.be/fVIzjI8Qw2o](https://youtu.be/fVIzjI8Qw2o)](https://youtu.be/fVIzjI8Qw2o)

Parc Bordelais rue Godard, 33000 Bordeaux



