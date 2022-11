Marionnettes et Théatre « Vent debout » Le Plessier-sur-Saint-Just Le Plessier-sur-Saint-Just Catégories d’évènement: Le Plessier-sur-Saint-Just

Oise

Marionnettes et Théatre « Vent debout »

355 Rue de Compiègne Le Plessier-sur-Saint-Just Oise

2023-02-28 18:30:00 – 2023-02-28 19:20:00

Oise Le Plessier-sur-Saint-Just Ce spectacle visuel, sans parole, est inspiré des pays où les peuples sont réduits au silence par la censure. Il est question de liberté d’expression, d’engagement et de lutte. Une échappée poétique pour marionnettes, dans un univers de papier.

La vie d’une jeune fille bascule quand elle fait l’étrange découverte d’un pays grouillant de mots, de sons, d’inscriptions. N’ayant connu que le silence, elle tente de comprendre ce qui la sépare de cet autre monde. Chez elle, tout est blanc et rien de résiste au vent. Un vent puissant, capricieux et omniprésent. En partenariat avec Réso Picardie

Ecriture, création, interprétation : Pierre-Yves Guinais, Yoanelle Stratman

Aide à l’écriture, regard extérieur : Amalia Modica

Création sonore : Jean-Bernard Hoste

Création lumière : François Decobert

Illustrations : Celia Guibbert

Cie des founmis dans la lanterne

