Marionnettes à l’Auditorium: BoOM Place des Consuls Cahors, lundi 28 avril 2025.

Compagnie Entre eux deux rives

BoOm parle de cet équilibre, si fragile, qui nous fait tenir debout et qui compose le monde auquel nous appartenons… Comment habiter cette maison étrange qu’est le corps ? Tomber, chuter, se relever… Comment apprivoiser la gravité qui est là, toujours, et qui guide les objets et les êtres ? Chuter, se redresser puis vouloir s’envoler… Le cube, élément commun dans le monde du tout petit, est ici accumulé, décliné puis détourné pour aborder la question de l’équilibre de façon drôle, surprenante et sensible. Entre marionnette et manipulation d’objets, BoOm propose une œuvre visuelle et poétique adaptée aux très jeunes spectateurs.

Des séances scolaires sont proposées pour ce spectacle.

En famille à partir de 2 ans.

Conception et mise en scène Claire Petit et Sylvain Desplagnes

Interprétation Cécile Doutey ou Virginie Gaillard ou Cécile Briand

Manipulation Yolande Barakrok ou Claire Petit ou Juliette Belliard

Univers sonore Manu Deligne

Scénographie et Lumières Sylvain Desplagnes Vidéo François Blondel

Costume Céline Deloche

Régie Thierry Pilleul ou Maxence Siffer ou Sylvain Desplagnes .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-04-28 17:30:00

fin : 2025-04-28

Place des Consuls Auditorium du Grand Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie

