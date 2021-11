Fermanville Fermanville Fermanville, Manche Marionnette Vida Javier Aranda Fermanville Fermanville Catégories d’évènement: Fermanville

Manche

Marionnette Vida Javier Aranda Fermanville, 15 juin 2022, Fermanville. Marionnette Vida Javier Aranda Fermanville

2022-06-15 19:30:00 19:30:00 – 2022-06-15

Fermanville Manche Fermanville Ses deux mains et le contenu d’une boite à couture : un peu de laine, trois bouts de tissus, il n’en faut pas plus à Javier Aranda pour fasciner son auditoire ! Avec quelques paroles et beaucoup d’onomatopées, le marionnettiste et acteur venu de… Fermanville

dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Fermanville, Manche Autres Lieu Fermanville Adresse Ville Fermanville lieuville Fermanville