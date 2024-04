Marionnet’Ic Ulysse en valise Musée d’Art et d’Histoire Saint-Brieuc, dimanche 7 avril 2024.

Marionnet'Ic Ulysse en valise Musée d'Art et d'Histoire Saint-Brieuc

En 36 minutes, la véritable Odyssée !

Survitaminée, décalée en marionnettes et théâtre d’objets racontée dans une valise par un manipulateur astucieux, distingué et…. un tantinet débridé. Ulysse, le vainqueur de Troie, après 10 ans de batailles, fait sa valise pour revoir son Île, son royaume et sa famille. Mais en gagnant à Troie, il a fait des vagues. Et sur le chemin du retour, le Cyclope, les sirènes et d’autres veillent sur leur île.

TOUT PUBLIC

DÈS 5 ANS 36 MN .

Début : 2024-04-07 17:30:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Musée d’Art et d’Histoire 2 rue des lycéens martyrs

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne festivalmarionnetic@gmail.com

