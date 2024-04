Marionnet’ic Polichinelle contre-attaque Tréveneuc, dimanche 7 avril 2024.

Marionnet’ic Polichinelle contre-attaque Tréveneuc Côtes-d’Armor

Polichinelle, le fameux, l’immortel fou, le farceur polissonnique se retrouve encore et encore face à ses adversaires de toujours le bourreau, le banquier, la Mort, le Diable ! Poli va se retrousser les manches pour s’occuper de leurs cas et s’il faut en venir aux mains bah… ça va péter ! Farces et bagarres en pagaille, un dépoussiérage en règle de la tradition du Polichinelle dans la rue, dans une salle, plein les yeux et les oreilles !

Dès 5 ans

35 min .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 17:00:00

fin : 2024-04-07 17:30:00

Salle des loisirs

Tréveneuc 22410 Côtes-d’Armor Bretagne

