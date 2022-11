Marionnet’Ic, le Festival International en Côtes d’Armor Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Marionnet’Ic, le Festival International en Côtes d’Armor Saint-Brieuc, 2 mai 2023, Saint-Brieuc. Marionnet’Ic, le Festival International en Côtes d’Armor

Avenue des Promenades Saint-Brieuc Côtes d’Armor

2023-05-02 – 2023-05-06 Saint-Brieuc

Côtes d’Armor Au printemps, le festival international de marionnettes Marionnet’ic promet de beaux moments d’émerveillement.

Chaque année, ce sont 2 ou 3 compagnies étrangères qui sont invitées, afin de présenter à un public toujours plus curieux des spectacles hétéroclites et culturellement différents. Ce sont ainsi plus de 15 pays qui ont pu être représentés lors des Marionnet’Ic au fil de ces 20 ans : Suisse, Japon, Angleterre, Nicaragua, Portugal, Italie, Sénégal, Inde, Etats-Unis, Belgique, Hongrie, Espagne, Brésil, Pays Bas, Venezuela… festivalmarionnetic@gmail.com +33 6 89 10 49 62 https://www.marionnetic.com/ Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2022-11-18 par CRT Bretagne_

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Avenue des Promenades Saint-Brieuc Côtes d’Armor CRT Bretagne_ Ville Saint-Brieuc lieuville Saint-Brieuc Departement Côtes d’Armor

Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes d’Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-brieuc/

Marionnet’Ic, le Festival International en Côtes d’Armor Saint-Brieuc 2023-05-02 was last modified: by Marionnet’Ic, le Festival International en Côtes d’Armor Saint-Brieuc Saint-Brieuc 2 mai 2023 Avenue des Promenades Saint-Brieuc Côtes d’Armor CRT Bretagne_ Côtes-d’Armor saint-brieuc

Saint-Brieuc Côtes d’Armor