Marionnet’Ic La petite traversée Musée d’Art et d’Histoire Saint-Brieuc, dimanche 7 avril 2024.

Marionnet’Ic La petite traversée Musée d’Art et d’Histoire Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Dans cette nouvelle aventure sensorielle, on retrouve l’empreinte de précédents spectacles comme Sococoon, à laquelle s’ajoutent les compositions folk et le travail sonore que Soco a exploré sur une autre création, La traversée du grand large. L’artiste invite petits et grands à apprivoiser le noir tout en douceur. Munis de petites lampes torches, les enfants et leurs accompagnants partent en exploration. Ils découvrent une fresque qui prend vie sous leurs yeux. Chacun déambule, découvre des images et des sonorités évoquant la nature et le milieu sous-marin. Au sortir de cette parenthèse en immersion, les bandes sons laisseront place à un répertoire de chansons folk que l’artiste proposera dans un décor chaleureux.

Mise en scène, interprétation et musique Sophie Le Scour (SOCO)

DE 3 MOIS À 2 ANS ET DEMI

30 MN .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 18:00:00

fin : 2024-04-07 18:30:00

Musée d’Art et d’Histoire 2 rue des lycéens martyrs

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne festivalmarionnetic@gmail.com

L’événement Marionnet’Ic La petite traversée Saint-Brieuc a été mis à jour le 2024-04-05 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme