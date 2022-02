MARION ROCH Léognan Léognan Catégories d’évènement: Gironde

Léognan Gironde Léognan Concert en partenariat avec Bordeaux-Chanson. Véritable diamant brut et concentré d’énergie à l’émotion palpable.

Comme une lionne (elle en a la crinière), elle plante son regard dans le vôtre et vit, slame, scande, interprète de façon presque viscérale ses textes d’une intensité rare de cette voix rocailleuse… puissante. Marion Roch est éducatrice spécialisée quand elle décide de se consacrer entièrement à la musique, assoiffée de raconter les entrelignes de nos vies. Son exécution audacieuse s’attache à la précision des sentiments, partageant avec son public des émotions merveilleusement quotidiennes, tendrement cruelles et délicatement militantes. D’abord seule avec sa guitare puis en duo avec son acolyte contrebassiste Vladimir Torres, c’est en 2018 que se forme le trio atypique. Concert en partenariat avec Bordeaux-Chanson. Véritable diamant brut et concentré d’énergie à l’émotion palpable.

