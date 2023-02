Marion Rampal et Pierre François Blanchard invitent Raphaël Imbert ECUJE Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le jeudi 16 février 2023

de 20h30 à 22h30

Tarif plein : 25 EUR Tarif réduit (-25 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, intermittents du spectacle) : 18 EUR

Trop follement éprise de la musique pour la ranger dans des boîtes étanches, Marion Rampal, telle Nina Simone ou Joni Mitchell, n’en fait qu’à sa tête, qu’elle garde aussi près des étoiles que du cœur! La chanteuse Marion Rampal et le pianiste Pierre-François Blanchard élaborent depuis leur rencontre un langage commun de l’interprétation qui bouscule les codes établis. ils cherchent sans cesse un lien poétique et sonore qui transcende les styles, pour mettre à nu le cœur expressif des chansons dans de délicieuses dérives. Leur projet Le Secret traverse la Mélodie Française, aborde un hymne ténébreux de la Nouvelle Vague, une saynète tragi-comique de Brigitte Fontaine, délirante et acide… Il y révèle des affinités entre mélancolie romantique et Blues, conjugue dans un geste musical intempestif et créateur deux modernités qui ont fécondé le vingtième siècle. Ils invitent le saxophoniste Raphaël Imbert, saxophoniste spirituel et inclassable. ECUJE 119 Rue La Fayette 75010 Paris Contact : http://www.marionrampal.com/ https://www.facebook.com/pagemarionrampal https://www.facebook.com/pagemarionrampal https://www.ecuje.fr/offre/marion-rampal-et-pierre-francois-blanchard-invitent-raphael-imbert-jazz-a-lecuje/

