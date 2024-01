Marion Rampal Châteauroux, vendredi 22 mars 2024.

Chanteuse et songwriter inventive et émouvante, Marion Rampal est une artiste aussi inclassable qu’attachante.

De sa voix posée, nue et frémissante, elle dévoilera Oizel en 2024, un album aux influences folk et pop, qui en appellera aux inspirants oiseaux, merles moqueurs ou oies sauvages, drôles de piafs, libertaires et marginaux de toutes plumes, dans un français subtilement malaxé sa langue des cœurs coulés –. Artiste vocale aux Victoires du Jazz en 2022 avec l’album Tissé, Marion Rampal a notamment été remarquée auprès d’Archie Shepp, Anne Paceo, Sandra N’Kake ou encore le Quatuor Manfred. Nourrissant un répertoire très personnel et d’une luxuriante créativité, elle s’engage dans un subtil travail poétique et esthétique entre mémoire et invention, mot et mélodie, influencée par les langues et les musiques francophones d’Amérique, créoles et cajun.6 EUR.

Avenue Charles de Gaulle

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire billetterie@equinoxe-chateauroux.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22



