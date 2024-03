MARION POUVREAU – MARION POUVREAU – MAIS T AS QUEL AGE THEATRE A L’OUEST Auray, dimanche 9 février 2025.

LE SPECTACLE QUI PARLE À TOUTES LES GÉNÉRATIONSAujourd’hui, les jeunes ont trop le seum, les autres ne comprennent pas ce mot. Les premiers adorent Snapchat, les seconds tentent fièrement d’utiliser WhatsApp.Jeune ou vieux… tout est relatif. Une chose est sûre, vous appartenez à une génération ! Vos petites habitudes vous ont dénoncés. Et elles sont drôles ces petites manies.Au travail ou en famille, quand les générations se rencontrent, les situations deviennent cocasses. Attention, risque élevé de se reconnaître et d’y croiser ses parents ou ses enfants ! Vous êtes prévenus.Le spectacle a reçu le PRIX MEILLEUR ESPOIR lors du Festival Avignon Off 2021“Un vrai coup de coeur” FRANCE BLEU Un spectacle drôle et touchant qui parle à toutes les générations OUEST FRANCE Un moment délicieusement décapant VAUCLUSE MATIN“Une bouffée de bonne humeur, d’humanité et de fraîcheur.” DANS L’OEIL DE S

Tarif : 20.00 – 24.00 euros.

Début : 2025-02-09 à 17:00

Réservez votre billet ici

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56