Horaire : 21:00 22:15

Horaire : 21:00 22:15

Gratuit : non
12 € / 9 € réduit / 7€ moins de 12 ans(hors frais de location éventuels)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

Théâtre.

Aujourd'hui, les jeunes ont trop le seum, les autres ne comprennent pas ce mot. Les premiers adorent Snapchat, les seconds tentent fièrement d'utiliser WhatsApp. Jeune ou vieux, tout est relatif. Ce qui est sûr, vous appartenez à une génération. Vos petites habitudes vous ont dénoncés. Et elles sont drôles ces petites manies ! Au travail ou en famille, quand les générations se mélangent, les situations deviennent cocasses. Attention, risque élevé de se reconnaître et d'y croiser ses parents ou ses enfants ! Vous êtes prévenus. Avec ce troisième spectacle, Marion Pouvreau relève le défi de parler à toutes les générations

De et avec Marion Pouvreau / Cie Comme à la Scène
Durée : 1h15

TNT – Terrain Neutre Théâtre
11 Allée de la Maison Rouge
Centre-ville Nantes 44000
02 40 12 12 28
https://www.tntheatre.com

