Marion Pouvreau – Mais T'as Quel Age ?

Un spectacle à la date du 2023-09-09 à 17:00. Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

attention au stationnement venir au moins 15 min avant

Jeune ou vieux, tout est relatif… Une chose est sûre, vous appartenez à une génération ! Vos petites manies vous ont dénoncés. Aujourd'hui, les jeunes ont trop le seum, les autres ne comprennent pas ce mot. Les premiers adorent Snapchat, les seconds tentent fièrement d'utiliser WhatsApp. Mais à quel âge tout bascule ? A la première soirée plaid et vin rouge devant Top Chef ? Au travail ou en famille, quand les générations se rencontrent, les situations deviennent cocasses. Attention, risque élevé de se reconnaître et d'y croiser ses parents ou ses enfants ! Vous êtes prévenus. Après ON DIRAIT TON PÈRE retrouvez Marion Pouvreau dans ce seul en scène aux 5 personnages qui se joue des âges.

Le saviez-vous ? Le spectacle a remporté le prix "Meilleur Espoir" lors du Festival Off Avignon 2021

Avis Presse :
Un spectacle drôle et touchant qui parle à toutes les générations – Ouest France
C'est frais, c'est pétillant, ça fait un bien fou ! – France Bleu
Coup de coeur – Avignon à l'Unisson
Retenez le nom de cette petite Bretonne – Théâtre Club

THEATRE A L'OUEST – LYON DECINES CHARPIEU
2 AVENUE SIMONE VEIL
Rhône

