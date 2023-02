MARION MEZADORIAN TOURNEE 2022 THEATRE EN ROND, 3 février 2023 00:00, SASSENAGE.

MARION MEZADORIAN TOURNEE 2022 Marion Mezadorian. Un spectacle à la date du 2023-02-03 au 2023-02-03 20:30. Tarif : 23.0 23.0 euros.

THEATRE EN ROND SASSENAGE Isère . A la regarder mimer sa grand-mère arménienne, son père maraîcher gouailleur et fan de l’OM, une SDF esseulée, ou son agente parisienne superficielle, force est de constater qu’il y a du Elie Kakou en Marion Mezadorian…A mille lieues du stand-up et de ses punchlines, la comédienne interprète avec sincérité et justesse, une galerie de personnages, croisés dans sa vie, qui l’ont émue et qu’elle met en lumière. Au fil du spectacle, Marion se dévoile elle-même, tantôt drôle, tantôt tendre et toujours scintillante d’humanité.Avec Marion, on rit bien sûr… Mais pas seulement. On vibre, on s’émeut, on se passionne et surtout on repart avec la sensation de s’être enrichi de bonheur, de tendresse, de bienveillance et ….. Marion Mezadorian

