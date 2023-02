Marion Manca – Quand On Veut, On Peut THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX, 8 février 2023, AIX EN PROVENCE.

Marion Manca – Quand On Veut, On Peut THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX. Un spectacle à la date du 2023-02-08 au 2023-02-08 20:31. Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

Après 12 ans de bons et loyaux services à l’Éducation Nationale, Marion Manca décide de lâcher son cartable pour se lancer sur les planches. On lui a souvent dit qu’instit c’était un peu comme comédienne : dans les deux cas tu parles devant un public. Peut-être.. sauf que quand tu es comédienne, à la fin de ta journée de boulot tu te fais applaudir et pas casser les dents, enfin… normalement ! Et tant qu’à être comédienne, pourquoi ne pas carrément se lancer dans l’aventure d’un one-woman-show ? Biberonnée au slogan « Quand on veut, on peut ! » que sa mère lui serine depuis l’apparition de sa première quenotte, l’ex-maîtresse de ZEP se décide donc à passer le cap. En bonne élève scolaire et appliquée, elle s’inspire des classiques du genre qu’elle revisite à sa sauce pour créer ce premier one-woman-show bien à elle… De ses souvenirs d’école dans les quartiers Nord de Marseille à ses anecdotes de tournage, en passant par l’incarnation de personnages loufoques et déjantés qu’elle a pu croiser çà et là, Marion veut partager avec le public sa folle envie de rire de tout sans se moquer de rien ! Marion Manca Marion Manca EUR24.0 24.0 euros

THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX AIX EN PROVENCE 8 Avenue de la Violette Bouches-du-Rhone

