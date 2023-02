Chablons, bouterolles et mirettes Marion Leyssene Céramique Coussac-Bonneval Catégories d’Évènement: Coussac-Bonneval

Haute-Vienne

Chablons, bouterolles et mirettes Marion Leyssene Céramique, 31 mars 2023, Coussac-Bonneval. Chablons, bouterolles et mirettes 31 mars – 2 avril Marion Leyssene Céramique Un atelier, trois artisanes et autant de métiers d’art à découvrir ! handicap moteur mi Marion Leyssene Céramique 29 avenue Bonneval Pacha 87500 Coussac Bonneval Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “https://www.metiers-art.com/Marion-LEYSSENE-MARION-LEYSSENE-CERAMIQUE”}, {“link”: “https://www.metiers-art.com/Jenny-BRAECKMAN-MO-CREATIONS-FEUTREES”}, {“link”: “https://www.metiers-art.com/Margaux-BREMONT-L-ATELIER-CROQUE-CAILLOUX”}]

+33 (0)6 74 67 73 02 https://www.marionleysseneceramique.com/ Dans son atelier, de Coussac Bonneval, Marion LEYSSENE accueille Margaux BRÉMONT et Jenny BRAECKMAN.

Venez rencontrer ces trois artisanes néo-aquitaines, passionnées de céramique, de bijouterie et de création en laine feutrée. Initiez-vous à leurs beaux gestes, apprenez les petits mots rigolos de leurs métiers, découvrez leurs savoir-faire le temps d’un weekend riche en apprentissages !

Rencontres, visites et démonstrations vous permettent d’appréhender les réalités de ces 3 métiers d’art. Et une fois n’est pas coutume, au travers de trois ateliers d’initiation, enfilez un tablier et plongez les mains dans leurs matières de prédilection. Les présentations : Marion tourne de la vaisselle de porcelaine, aux lignes sobres et douces, qu’elle pare d’émaux mats et satinés évoquant le givre et le lichen. Une fois cuites, les pièces peuvent rejoindre vos tables de fête ! Jenny façonne la laine de mouton à l’eau et au savon. Sous ses doigts naissent des objets légers et lumineux en feutre de laine, à poser ou à suspendre ! Margaux coupe, lime, fond l’argent, créé des textures à la bouterolle ou au marteau, poli et poinçonne… et voilà une magnifique bague prête à se glisser à votre doigt ! Programme : Vendredi de 14h à 20h : initiation au tournage, dés 10 ans (avec Marion et sur réservation préalable au 06.74.67.73.02) Sublimez votre table en créant votre première pièce en porcelaine, sur le tour, comme au tout début des manufactures !

– Vous pouvez vous contenter des sensations, et pour une première c’est déjà super ! (5€ pour 20 minutes de découverte du tournage)

– Vous pouvez choisir de garder la pièce que vous aurez réussi à tourner, Marion la terminera et vous pourrez passer la chercher ultérieurement ! (12€ pour 20 minutes et votre première poterie en porcelaine tournée) .

Samedi de 10h30 à 12h : atelier création feutrée, parent-enfant dès 6 ans (avec Jenny et sur réservation préalable au 06.08.74.97.01) Sublimez la chambre de votre enfant en créant avec lui un objet décoratif en laine !

Au programme, découverte du feutrage de laine à l’eau chaude et au savon. Des plaques, des volumes, des couleurs… Les participants partirons avec leurs réalisations ! (5€ par personne) .

Samedi de 14h30 à 19h : les artisanes vous accueillent, en entrée libre, pour présenter leurs créations, faire des démonstrations et partager une boisson chaude.

.

Dimanche de 10h à 12h : atelier création d’un pins en laiton, dès 14 ans (avec Margaux et sur réservation préalable au 06.35.30.32.21) Sublimez votre plus jolie veste avec un pins dont vous aurez choisi la forme, martelé le laiton et gravé le décor !

Découvrez les bases de la bijouterie traditionnelle, réalisez votre première brasure et repartez avec une broche unique et personnalisée ! (15€ par personne) .

Dimanche de 14h30 à 19h : les artisanes vous accueillent, en entrée libre, pour présenter leurs créations, faire des démonstrations et partager une boisson chaude.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00 Photo sucriers : Christine Réfalo

Détails Catégories d’Évènement: Coussac-Bonneval, Haute-Vienne Autres Lieu Marion Leyssene Céramique Adresse 29 avenue Bonneval Pacha 87500 Coussac Bonneval Ville Coussac-Bonneval lieuville Marion Leyssene Céramique Coussac-Bonneval Departement Haute-Vienne

Marion Leyssene Céramique Coussac-Bonneval Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coussac-bonneval/

Chablons, bouterolles et mirettes Marion Leyssene Céramique 2023-03-31 was last modified: by Chablons, bouterolles et mirettes Marion Leyssene Céramique Marion Leyssene Céramique 31 mars 2023 Coussac-Bonneval Marion Leyssene Céramique Coussac-Bonneval

Coussac-Bonneval Haute-Vienne