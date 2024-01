Marion Guya Les Disquaires Paris, 5 janvier 2024, Paris.

Le vendredi 05 janvier 2024

de 22h00 à 05h00

.Public adultes. gratuit

Jeune DJ, Marion Guya a fait ses premiers pas dans des soirées privées et au ChaCha Club. Belle et talentueuse, on est ravi de la retrouver à nouveau derrière les platines des Disquaires !

Jeune DJ, Marion Guya a fait ses premiers pas dans des soirées privées et au ChaCha Club. Son père qui mixait du reggae lui a donné le goût de la musique dès son plus jeune âge. Grâce à sa belle énergie, elle vous fera danser sur divers styles musicaux inspirés des plus grands. Belle et talentueuse, on est ravi de la retrouver à nouveau derrière les platines des Disquaires !

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

Marion Guya