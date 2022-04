Marion Cousineau – Saison Bouche d’Air Pannonica (Salle) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Marion Cousineau – Saison Bouche d’Air Pannonica (Salle), 12 mai 2022, Nantes. 2022-05-12

Horaire : 20:30

Gratuit : non 10 € (hors frais de location) BILLETTERIES :- www.labouchedair.com- Billetterie Bouche d’Air : à la Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte, Nantes – 02 51 72 10 10> mardi, mercredi et jeudi de 10h30 à 12h30 réservation par téléphone – mardi au vendredi de 14h à 18h réservation sur place Concert. Française d’origine et Québécoise d’adoption, Marion Cousineau a su puiser de ses deux terres d’élection, le meilleur de l’écriture et du savoir-faire de la chanson francophone.L’univers de Marion Cousineau lui ressemble, tout en subtilité, en fragilité. Il est fait de portraits finement esquissés avec respect et humanité. Seule en scène, à la basse ou au clavier, oscillant entre la chanson et le slam, elle transmet avec un besoin de vérité et d’authenticité qui touche chacun. Marion Cousineau : basse, clavier, chant/interprétation Pannonica (Salle) Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000 Accueil

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Pannonica (Salle) Adresse 9 Rue Basse Porte Ville Nantes lieuville Pannonica (Salle) Nantes Departement Loire-Atlantique

Pannonica (Salle) Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Marion Cousineau – Saison Bouche d’Air Pannonica (Salle) 2022-05-12 was last modified: by Marion Cousineau – Saison Bouche d’Air Pannonica (Salle) Pannonica (Salle) 12 mai 2022 Nantes Pannonica (Salle) Nantes

Nantes Loire-Atlantique