Marion Cousineau La Manufacture Chanson Paris, mercredi 27 mars 2024.

Marion Cousineau Seule en scène, oscillant entre poésie douce et slams captivants, Marion offre une énergie régénérante, une performance inédite dont on se souvient. Mercredi 27 mars, 20h30 La Manufacture Chanson 16/13/11/3€

Début : 2024-03-27T20:30:00+01:00 – 2024-03-27T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-27T20:30:00+01:00 – 2024-03-27T22:00:00+01:00

Lauréate du prix Moustaki 2023

La franco-québécoise Marion Cousineau cultive au quotidien une envie de dire et de donner, une capacité d’écoute et de présence qui font de ses concerts des moments qui nous habitent encore longtemps après que le rideau soit tombé.

Son univers lui ressemble, fait de personnages étonnants, de moments fugaces finement esquissés avec respect et humanité. Seule en scène, oscillant entre poésie douce et slams captivants, elle offre une énergie régénérante, une performance inédite dont on se souvient.

Crédit photo : Marie Olivier

La Manufacture Chanson 124 avenue de la république 75011 paris Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Île-de-France 0143581994 https://www.manufacturechanson.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.manufacturechanson.org/evenement/27-03-2024-20-30-marion-cousineau »}]

paris musique actuelle

