Marion Cousineau et Obscur Feuillage en concerts Chant'Appart

le dimanche 13 février à 16:00

« _Moi qui n’ai pas d’ailes_ « , un spectacle de **Marion Cousineau**, en équilibre, entre la France et le Québec, entre la chanson et la poésie, entre l’inspiration et l’introspection, entre la scène et la salle… Ce sont des sourires partagés et des folies complices, des émotions à nu. Des larmes aussi, peut-être, mais de celles qui font du bien. Armé de sa guitare et soutenu par Varenfel, un “couteau-suisse musical” qui le sort de toutes les situations, le Castelbriantais **Obscur Feuillage** se révèle Don Quichotte de la chanson, en croisade assidue contre la déprime solitaire et le libéralisme économique! En poussant les principes qui régissent notre société jusqu’à l’absurde, les Chansons urticantes de son premier album dévoilent avec malice la face cachée de notre quotidien dévastateur. Saint-Nazaire accueillera deux autres soirées Chant’Appart à domicile le samedi 26 février et le samedi 26 mars.

Chez F. et S. Mathelier 59, rue Aristide Briand 44600 Saint-Nazaire

2022-02-13T16:00:00 2022-02-13T18:30:00

