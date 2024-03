Marion Cousineau en concert Salle Attane Saint-Yrieix-la-Perche, samedi 15 juin 2024.

Coup de coeur 2023 de l’Académie Charles Cros, Lauréate du prix Georges Moustaki 2023 (prix du Jury et prix du Public), la franco-québécoise Marion Cousineau promène ses chansons des deux côtés de l’Atlantique. Elle cultive au travers de ses voyages une envie de dire et de donner, une capacité d’écoute et de présence qui font de ses concerts des moments qui nous habitent encore longtemps après que le rideau soit tombé. Seule en scène, à la basse ou au piano, oscillant entre poésie douce et slams captivants, elle offre une énergie régénérante, une performance inédite. 13 13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 20:30:00

fin : 2024-06-15

Salle Attane Rue des Plaisances

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine association.meliscenes1@orange.fr

